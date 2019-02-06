''Türkeş sevdalıları artık gözyaşı dökmeyecek''

Türkeş’in 1917’den 1933 yılına kadar yaşadığı ve çocukluğunun geçtiği Lefkoşa'da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı ev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ) tarafından finanse edilen proje ile restore edildi. Hasır tavanlardan, orijinaline uygun yapılmış merdiven kolluklarına, panjurlardan el emeği göz nuru yer döşemelerine kadar her detayıyla yenilenen ev müze olarak hizmete girecek. Açılmasına çok az bir zaman kalan ve müze olacak olan Türkeş’in doğduğu evin restorasyonu için en çok emek harcayanlar, ter akıtanlar projeyi aşama aşama anlattılar.

Naim Aydoğdu bundan 2 yıl önce Türkeş’in evinin müze olması için girişimlere başladı.

Evin restorasyonuyla ilgili ilk girişimleri başlatan ve projenin her aşamasında aktif rol alan Türkeş sevdalısı Naim Aydoğdu projeyi anlattı. Aydoğdu, “2 yıl önce eşi Seval Türkeş’inde izniyle girişimlerimize başladık. Yıllardır ihmal edilen fakat yapılmasının zarureti ile yaklaşık 2 yıl önce projesini KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile hazırlattığımız doğduğu evin restorasyonu ve müze ev haline getirilmesi fikrini dönemin Kıbrıs işlerinden sorumlu Bakanına ve ilgililere bizzat aktarmamıza rağmen herhangi bir gelişme sağlayamamıştık” şeklinde kısaca özetledi.

“İstismar edilen bu duruma son vermek istedik.”

Naim Aydoğdu evin müzeye döndürülmesi kısmına öncülük etmiş ve iki yılı aşkın bir süredir bunun için emek harcamış. Aydoğdu “Başbuğ Türkeş sevdalıları ve Türkeş’in manevi evlatları olarak evin atıl durumu bizi çok rahatsız ediyordu. 20 yılı aşkın bir süredir yapımına para toplamak dahil, sürekli istismar edilen bu duruma son vermek için şahsi gayretimizle konuyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik ve kendisinin Alpraslan Türkeş’in manevi mirasına sahip çıkma hassasiyeti ayrıca başbuğumuzun eşi Seval Türkeş, Ayyüce Türkeş, Ahmet Kutalmış Türkeş’in avukatları Hilmi Yılmazer vasıtası ile göndermiş oldukları muvafakatname ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na vermiş oldukları talimat neticesiyle harabe ve virane halde bulunan manevi miras aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılmıştır.” dedi.

“Türkeş sevdalıları artık gözyaşı dökmeyecek”

Evin restorasyonu için öncülük eden Naim Aydoğdu Türkeş’in evini görmek için Türkiye’den Amerika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden insanların Kıbrıs’a ziyarete geldiklerini ve evin yıkık dökük haliyle karşılaşan pek çok kişinin gözyaşı dökerek kendilerine ulaştığını anlattı. Aydoğdu “Artık, binlerce kilometre uzaktan başbuğlarının doğduğu evi görmeye gelen ve yıkık harap evin kapısının önünde gözyaşı döken insanlar, Türkeş’in özel eşyalarının sergileneceği müze ile karşılaşacak ve Türkeş sevdalıları artık gözyaşı dökmeyecek.” Dedi. Manevi olarak müzenin çok büyük bir önem taşıdığını anlatan Aydoğdu, müzenin arka bahçesinde, ziyaretçilerin geldiklerinde oturup dinlenebilecekleri, Türkeş’in maneviyatını hissedebilecekleri bir ortam yaratılacağını sözlerine ekledi.

Türkeş’in özel eşyaları adaya getirildi.

Alparslan Türkeş’in sağlığında kullanmış olduğu şahsi eşyalarını eşi Seval Türkeş’ten teslim alan ve adaya getiren Aydoğdu, eşyaların arasında, Türkeş’in aldığı notlardan sabahlığına, çalışma masasından okuduğu kitaplara kadar pek çok eşya bulunduğunu söyledi. Eşyaların arasında KKTC’nin kuruluşu anısına Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından Alparslan Türkeş’e verilen kuruluş plaketi de bulunmakta. Ayrıca Alparslan Türkeş’in silikondan yapılan bir heykeli de müzede sergilenecek.

Naim Aydoğdu “Alparslan Türkeş’in manevi evlatları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı minnet ve şükran duyuyoruz.” dedi.

Alanında uzmanlarla çalışıldı.

Merhum Alparslan Türkeş’in doğup çocukluk yıllarını geçirdiği evin, restorasyon projesi ve inşat işleri aşamasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) teknik ekibinin yanında güçlendirme ve kontrol işlerini İnşaat Yüksek Mühendis Tahir Kaya, röleve işlerini ise Yüksek Mimar Canan Bayar yapmıştır. Ayrıca projelendirme ve danışmanlık hizmetlerini İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülhan Benli ile Dr. Pelin Karaçar üstlenmişlerdir.