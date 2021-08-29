Türkiye - Çekya maçı TRT SPOR Yıldız'da

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Çekya ile karşılaşacak. Grup aşamasında 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, çeyrek final için sahaya çıkacak. Kritik maç, TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanacak karşılaşma aaat 17.30'da başlayacak. Kritik mücadele TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Milletler Ligi ve Tokyo Olimpiyatları'ndaki performansıyla alkış alan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da dikkatleri üzerine çekti.

Millilerimiz, grup aşamasında sadece Romanya'ya set verdi. Ay-yıldızlılarımız, Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollada'yı ise 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, tur atlarsa çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

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29/08/2021 11:16