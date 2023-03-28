Türkiye - Hırvatistan maçı TRT 1'de

Türkiye - Hırvatistan müsabakasına Bursa Büyükşehir Belediye Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 21.45'te başlayacak kritik karşılaşma TRT 1, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

Ay-yıldızlılar 2'de 2 peşinde

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, 3 puanla D Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, zorlu rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Gruptaki ilk mücadelesinde evinde Galler ile 1-1 berabere kalan son Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Türkiye - Hırvatistan rekabetinde 11. sınav

Türkiye ile Hırvatistan 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

İki takım son olarak 2020 yılında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadı'ndaki karşılaşma, 3-3 berabere bitmişti.

A Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)

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28/03/2023 10:52