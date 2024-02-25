Türkiye - İzlanda maçı TRT SPOR Yıldız'da
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün İzlanda'yı konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
25/02/2024
Erkek Milli Basketbol Takımımız, Avrupa şampiyonası elemelerinde ilk galibiyetini almak istiyor. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı ağırlayacak.
Ergin Ataman'ın ekibi, gruptaki ilk maçta İtalya’ya deplasmanda 87-80 mağlup oldu. Maça iyi başlayan milliler, basit top kayıpları sonrası ritmini kaybetti. 17 top kaybı yapan Ay-yıldızlılar, rakibine çok sayıda hızlı hücum şansı verdi.
Milli formayla ilk maçına çıkan Tarık Biberovic, 27 sayı, 8 ribaund, 4 asistle takımımızda öne çıktı.
İzlanda ise ilk maçta Macaristan’ı 70-65 yenerek elemelere iyi başladı. Martin Hermansson, 17 sayıyla Kuzey ekibinin galibiyetinde öne çıktı.
İzlanda, Dünya sıralamasında 48’inci durumda. Son olarak 2017'deki Avrupa şampiyonasında yer alan ada ülkesi grup etabını geçememişti. 4 takımlı grubumuzda ilk 3 sırayı alan takımlar turnuvaya katılım hakkı kazanacak.
Türkiye - İzlanda maçına, Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.