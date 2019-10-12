Türkiye 1-0 Arnavutluk

Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye, Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u konuk etti. Kritik mücadeleyi Türkiye Cenk Tosun'un 90. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı! Fransa da İzlanda'yı yendi. Türkiye liderliğini sürdürdü. Türkiye 18 puanla liderliğini korudu. Fransa ise averaj farkıyla Türkiye'nin arkasında geliyor. İzlanda ise 12 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansı zayıfladı. Türkiye Fransa'yı yenerse gruptan lider çıkma yolunda önemli bir adım atacak.

STAT: Fenerbehçe Şükrü Saraçoğlu

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Ozan

Tufan (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

ARNAVUTLUK: Strakosha, Veseli, Ismajli, Dermaku, Djimsiti, Lenjani (Dk. 57 Roshi), Gjasula, Bare, Cikalleshi (Dk. 84 Balaj), Memushaj (Dk. 72 Abrashi), Manaj

GOL: Dk. 90 Cenk Tosun (Türkiye)

SARI KARTLAR: Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan (Türkiye) - Dermaku, Bare, Memushaj, Abrashi, Djimsiti (Arnavutluk)

SON DAKİKALARDA GÜLÜYORUZ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının ardından Arnavutluk karşılaşmasının da son anlarında bulduğu golle galip geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, Andorra maçının ardından yine son dakikalarda sevinç yaşattı. Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşmasında da 89. dakikada Ozan Tufan’ın attığı golle galip gelmişti.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Kadıköy'de Arnavutluk ile oynayacağı milli maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşılaşacak. Bu müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı taraftarlar, saatler öncesinde stat çevresinde karşılaşmanın saatini beklerken, stada girişlerde de yoğun kalabalıklar oluştu.

Bazı taraftarlar davul ve zurna ile stat çevresinde eğlenceli görüntüler oluşturdu. Stat etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, atlı polisler de görev aldı.



Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 759 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında A Milli Takım, Arnavutluk'u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Alin Hategan yönetti. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı ilk 11’inde son oynanan Moldova maçı kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Güneş, orta sahada İrfan Can’ın yerine Mahmut Tekdemir’e, Dorukhan Toköz yerine Emre Belözoğlu’na, ileri uçta ise Kenan Karaman yerine Hakan Çalhanoğlu’na ve Deniz Türüc’ün yerine ise Burak Yılmaz’a şans verdi.

1796 GÜN SONRA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU

A Milli Takım, Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda milli maça çıktı. Türkiye, bu statta son karşılaşmasını 12 Kasım 2014'te özel maçta Brezilya ile oynarken, mücadeleden 4-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bu karşılaşmaya kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

11 EKİM UĞURLU GELİYOR

Türkiye, Arnavutluk mücadelesine kadar geçen sürede 11 Ekim'de çıktığı 9 karşılaşmada da kaybetmedi. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Milli Takım ilk olarak 11 Ekim 1995'te Euro 96 Elemeleri'nde İzlanda, son olarak da 11 Ekim 2018 tarihinde özel maçta Bosna-Hersek karşısında 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrıldı.

HER KOLTUĞA TÜRK BAYRAĞI

Türkiye - Arnavutluk maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki bütün koltuklara Türk bayrağı bırakılırken, bu önemli karşılaşmanın coşkusuna Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Türkiye - Arnavutluk mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. A Milli Takım’ı bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar tribünler doldururken, Arnavutluk Milli Takımı’nı desteklemek için İstanbul’a gelen Arnavut taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünleri önemli ölçüde doldurdu.

EMRE BELÖZOĞLU “DALYA” DEDİ

Emre Belözoğlu, Arnavutluk mücadelesi ile birlikte 100’üncü kez A Milli Takım formasını giydi. Belözoğlu’na maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından madalya takdim edildi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki taraftarlar da Belözoğlu’na tezahüratlarda bulundu.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" TEZAHÜRATLARI

Taraftarlar, ısınma hareketleri boyunca Türk askerlerine de destek tezahüratlarında bulundu. “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Vatan Sana Canım Feda” tezahüratları ile Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere moral desteği sağlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3’üncü dakikada Türkiye etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cenk Tosun, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Tosun’un sol ayağıyla vuruşu, az farkla auta gitti.

35’incı dakikada sağ taç çizgisine yakın bir noktada Arnavutluk serbest vuruş kazandı. Memushaj’ın kale sahasına yolladığı topa yükselen Manaj’ın kafa vuruşunda top Mert Günok’ta kaldı.

36’ncı dakikada Mert Günok beklemeden topu oyuna eliyle soktu. Arnavutluk yarı sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşu kaleci Strakosha’da kaldı.

45+4’üncü dakikada Arnavutluk, kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Manaj’ın barajdan sekerek kaleye yönelen şutunu Mert Günok, uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Burak Yılmaz’ın yerde kalmasıyla milli takım serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahasına ortaladığı topa Merih Demiral arkada direkte istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

50’nci dakikada Arnavutluk ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Emre Belözoğlu, pasını müsait pozisyonda bulunan Ozan Tufan’a çıkardı. Ozan’ın sert şutunu kaleci Strakosha son anda çeldi.

68’inci dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik, ceza sahası önünde müsait pozisyonda olan Burak Yılmaz’a pasını verdi. Burak Yılmaz, pasını Hakan’a çıkardı. Hakan’ın vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

75’inci dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Roshi, ceza sahasına pasını çıkardı. Altıpasta topla buluşan Manaj, müsait durumda istediği vuruşu yapamayınca top yandan dışarı gitti.

87’nci dakikada Manaj, Türkiye sahasının ortalarında topla buluştu. Rakiplerinden sıyrılan Manaj’ın ceza sahası dışından şutunu Mert Günok kurtardı.

90’ıncı dakikada milliler golü buldu. İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topta kaleci Strakosha ile Ismajli anlaşamadı. İki oyuncunun anlaşmazlığı sonunda havadan gelen topa Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Maçta başka gol olmayınca Türkiye, Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti.

12/10/2019 10:31