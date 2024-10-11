Türkiye 1-0 Karadağ

Uluslar B Ligi 4. Grup maçında lider A Milli Takım, Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında lider A Milli Takım, puanı bulunmayan Karadağ'ı konuk etti.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci, 69. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Milliler puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Karadağ puansız kaldı.

TÜRKİYE 1-0 KARADAĞ

1' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

9' Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda yatarak bloke etti.

12' Türkiye'nin sağ taraftan kazandığı korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

28' Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

5 - Karadağ maçının ilk yarısında beş isabetli şut çeken Türkiye, bir Uluslar Ligi karşılaşmasının ilk yarısındaki en yüksek sayısına ulaştı. (OPTA)

İkinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın yerine Bertuğ Yıldırım oyuna girdi.

55' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından şutu direkten döndü, dönen topa Arda Güler vurdu. Top auta çıktı.

63' İrfan Can Kahveci ve Zeki Çelik, Yunus Akgün ve Mert Müldür'ün yerine oyuna girdi.

68' Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kenan Yıldız oyuna girdi.

69' Hakan Çalhanoğlu ceza sahası içinde Kenan Yıldız'a pas attı. Kenan'ın vuruşu direkten döndü, İrfan Can Kahveci topu tamamladı ve Milli Takımı'ı öne geçirdi.

83' Arda Güler'in yerine Kaan Ayhan oyuna girdi.

89' Orkun Kökçü'ye faul yapan brnovic sarı kart gördü.

Maç sonuna 4 dakika ilave edildi.

PUAN DURUMU

1-Türkiye - 7 puan

2-Galler - 5 puan

3-İzlanda - 4 puan

4-Karadağ - 0 puan

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic