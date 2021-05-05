Türkiye 100 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!

Türkiye Cumhuriyeti Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, aşılama süreci, aşı tedariki ve kapanma tedbirlerinin verilere yansıması gibi konular ele alındı. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Koca'nın konuşmasından satır başları:

Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz Biontech, 50 milyon doz da Sputnik aşısı için anlaşma imzalandı. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzalandı. Nüfusumuzun yaklaşık 3 katı kadar aşı için anlaşma imzaladık.

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05/05/2021 18:49