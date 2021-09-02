Türkiye 2-2 Karadağ (Maç sonucu)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maç gününde A Milli Futbol Takımımız ile Karadağ karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Milli Takımımız 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle öne geçti.

Karadağ, 40. dakikada Adam Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic ile skoru eşitledi.

Millilerimiz, bu sonucun ardından puanını 8 puana yükseldi ve grup liderliğini korudu. Karadağ ise puanını 7 yaptı.

Milli Takımımız bir sonraki maçta Cebelitarık'a konuk olacak. Karadağ ise Hollanda deplasmanına gidecek.

Grubumuzdaki diğer maçların sonuçları

Norveç 1-1 Hollanda

Letonya 3-1 Cebelitarık

PUAN DURUMU

8 - Türkiye

7 - Hollanda

7 - Norveç

7 - Karadağ

4 - Letonya

0 - Cebelitarık

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02/09/2021 08:55