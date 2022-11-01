Türkiye 2022 İnsani Gelişme Raporu açıklandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) "Türkiye 2022 İnsani Gelişme Raporu" kamuoyuna duyuruldu.

Maslak'ta bulunan Facebook İstasyon'da düzenlenen toplantıda konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İzmir ve Gaziantep'te de etkinlikler düzenleyerek, raporu bir dizi halinde sunduklarını söyledi.

Raporun konusunun "belirsiz zamanlar" ile "huzursuz yaşamlar" olduğunu aktaran Vinton, "Genç nesil, bir önceki nesillere kızgın. Dünya genelinde aslında sadece endişe değil, endişenin yaşattığı huzursuzluk da var." dedi.

Vinton, son yıllarda birçok zorluk ve kriz yaşandığına dikkati çekerek, etrafta çıkan yangınları söndürmeye çalışmaktan bunların sebebini düşünmeye fırsat olmadığına değindi.

Dünyanın yaşanabilir kalmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Vinton, "Bunun için doğaya çok ciddi saygı duymamız gerekiyor. Doğayı ne yazık ki bozduk. Artık gezegenin istikrarı bozuldu." diye konuştu.

Vinton, insani gelişmedeki ilerlemenin küresel çapta durduğunu ve giderek gerilediğini anlattı.

Dünyada insani gelişme konusunda 2021'e kadar farklı ülkelerde birtakım iniş ve çıkışların yaşandığını dile getiren Vinton, 30 yıldır bu konuda ilerleme kaydedilirken pandemi nedeniyle ilk defa iki kere üst üste gerilemenin yaşandığını söyledi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton, Türkiye'ye dair rapordaki en önemli konulardan birinin de belirsizlik olduğunu kaydederek, diğer önemli maddelerin stres seviyesi ve kutuplaşmanın artması olduğunu savundu.

- "Türkiye'de direncin çok fazla olduğunu görüyoruz"

Türkiye'nin, İnsani Gelişme Endeksi'nde (İGE) son 30 yılda 0.6'dan 0.8 puana çıktığını anlatan Vinton, şöyle devam etti:

"Gerçekten neredeyse yüzde 40'lık bir artış var. Yaşam süresi, eğitimde geçirilen süre artarken daha da önemlisi kişi başına düşen Gayrisafi Milli Hasıla'da (GSMH) da artış var. İGE'de Türkiye'nin üst kategoriye çıktığını görüyoruz ancak pek çok ülkede de olduğu gibi pandemide sıkıntıyla karşılaştığımız için oran düz ilerliyor. Türkiye'de direncin çok fazla olduğunu görüyoruz."

Vinton, Türkiye'nin İGE anlamında önemli bir örnek olduğunu vurgulayarak, diğer taraftan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kutuplaşma konusunun ele alınmasını önerdi.

- "Bir endişe dünyasında yaşıyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise dünyada pandemi, savaş, artan sıcaklıklar, yangınlar ve fırtınalar gibi önemli olayların yaşandığını söyledi.

Hazır, UNDP 2022 İnsani Gelişme Raporu'na göre küresel çaptaki insani kazanımlarında gerilemeler yaşandığının altını çizerek, "Rapor, kendi türümüzün ve tüm canlıların yaşamlarının devam edebilmesi için insanlığa büyük bir görev düştüğünü anlatıyor. Bir endişe dünyasında yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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01/11/2022 16:36