Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu.

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21/12/2023

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1855,20 -
2 Fransa 1845,44 -
3 İngiltere 1800,05 -
4 Belçika 1798,46 -
5 Brezilya 1784,09 -
6 Hollanda 1745,48 -
7 Portekiz 1745,06 -
8 İspanya 1732,64 -
9 İtalya 1718,82 -
10 Hırvatistan 1717,57 -

 

21/12/2023 13:58
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TAGS: haber, kıbrıs
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