Türkiye A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Liglerde pazar günü oynanacak maçların ardından yaklaşık 2 haftalık milli takım arası olacak. Milli arada Türkiye, Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 maç için kadroya çağırılan oyuncuların listesini açıkladı.

DENİZ GÜL İLK KEZ

Porto forması giyen Deniz Gül, İsveç ve Türkiye arasından Türkiye Milli Takımı'nı seçti. 20 yaşındaki santrfor, ilk kez A Milli Takım'a seçildi.

ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

GALLER VE KARADAĞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Milliler, 4 maçta topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor. Milliler'i 8 puanla Galler takip ediyor. İzlanda 4 puanla 3., Karadağ ile henüz puanla tanışamadı.

Grubun 5. maçında Türkiye, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Son maçta ise Milliler, 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.