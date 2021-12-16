Türkiye A Milli Takımı'nın Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takım, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2021 20:16