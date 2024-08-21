Türkiye Adalet Bakanı’ndan Şampiyon Meleklere mesaj

Bartın’da Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katıldığı bir etkinlikte konuşan Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremle tarihin en büyük afetlerinden birinin yaşandığını belirterek, depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili adli süreçleri başlattıklarını ve bunu hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Deprem anında Türkiye'de bulunan şampiyon meleklerimizi Adıyaman'da kaybettik ve büyük bir acı yaşadık. 65 kişinin 35'i Kuzey Kıbrıs'tan gelen şampiyon meleklerimizdi. Şu anda devam eden bir yargılama süreci var. Bu yargılama sürecini de yakından takip ediyoruz. Sorumlular elbette hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Bundan hiç kimsenin, özellikle şampiyon meleklerimizin ailelerinin hiç şüphesi olmasın. Biz, davanın yakından takipçisiyiz."