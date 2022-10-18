Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti

KKTC’de çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti, Sosyal Hizmetler Dairesi ve daireye bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, heyete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran başkanlığındaki heyet, Sosyal Hizmetler Dairesi birimlerini gezerek, daire personelinden bilgi aldı. Heyet, daha sonra Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, yuvadaki çocuklar ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından konuk heyete çeşitli hediyeler takdim edildi.

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18/10/2022 14:02