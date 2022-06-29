Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde Türkiye, 18 madalyayla ilk sırada yer aldı.

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29/06/2022

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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 4'üncü günü tamamlandı. Türkiye dün organizasyonda, 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz kazandı.

Türkiye, dört günün sonunda, 8 altın, 3 gümüş, 7 bronz toplam 18 madalyayla genel sıralamada zirveye yerleşti.

Türkiye'yi ev sahibi Cezayir takip ederken, Mısır üçüncü sırada yer aldı.

29/06/2022 10:40
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TAGS: Türkiye, Akdeniz Oyunları
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