Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.

Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı

Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Gün gün madalya sayısı

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz

Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6. gününde 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın altıncı gününde okçuluk, judo, boks, halter, yüzme, atletizm ve binicilik branşlarında 12 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere tam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

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02/07/2022 11:36