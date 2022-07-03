Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde liderliğini korudu

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 8'inci günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 8'inci günün sonunda, 37 altın, 21 gümüş, 26 bronz toplam 84 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci, ev sahibi 3'üncü sırada bulunuyor.

Gün gün madalya sayısı

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Milli güreşçi Mücahit Çelik 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Mücahit Çelik, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik, final müsabakasında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko'yu (12-2) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçilerden 57 kiloda mücadele eden Ahmet Karavuş ise Ukraynalı rakibi Vladyslav Abramov'u (11-5) yenerek bronz madalya kazandı.

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03/07/2022 08:41