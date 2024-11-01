Türkiye aleyhine tazminat kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi

Güney Kıbrıs'ta Temyiz Mahkemesi’nin, kullanım kaybından dolayı Türkiye aleyhine birincil mahkeme tarafından verilen tazminat kararını iptal ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Temyiz Mahkemesi’nin tazminat kararını iptal etmesiyle ilgili habere yer verdi.

Alithia, “Temyiz Mahkemesi, İtirazı Reddetti ve Birincil Mahkemenin Kararını İptal Etti-“Türkiye Kıbrıs Mahkemesi Önüne Çıkarılamaz” başlıklı haberinde Temyiz Mahkemesi’nin, Türkiye’nin yerel mahkeme önüne çıkarılamayacağına göre uluslararası hukukta geçerli olan “egemen dokunulmazlığı” ilkesine temelinde, birincil mahkemenin Türkiye aleyhine verdiği kararı iptal ettiğini yazdı.

Kıbrıslı Rum Soleas ailesi üyeleri, Girne’de bulunan eski taşınmaz malları konusunda Güneydeki “Girne Kaza Mahkemesi”nde, Türkiye aleyhine dava açtıkları ve dava sonucunda Türkiye aleyhine 72 milyon 423 bin 772 euro tazminat ödemesine karar vermişti.

Bu karardan memnun olmayan davacıların, talep edilen taşınmazın tasarruf hakkının tanınmasına ilişkin kararların, Türkiye aleyhine çıkarılmaması ve KKTC’deki “Taşınmaz Mal Komisyonu’” nun hukuka aykırılığını tanıyan bir kararın çıkmaması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarından alıntıların yer almaması nedeniyle temyiz başvurusunda bulunduklarını yazan gazete, Temyiz Mahkemesi’nin ise “egemen ve devlet dokunulmazlığı” ilkesine atıfta bulunarak bunun; ülkeleri; başka bir ülkenin yargı süreçlerinde, rızaları olmadan dava edilmekten veya kovuşturmaktan koruyan uluslararası bir hukuk ilkesi olduğuna da açıklık getirdiğini belirtti.

Haravgi gazetesi bu konudaki haberi “Temyiz Mahkemesi, Türkiye’nin Kıbrıs Mahkemesi Önüne Çıkarılamayacağını Onayladı” başlığıyla verirken, Fileleftheros gazetesi ise haberi “Türkiye Aleyhine Olan Büyük Tazminat Miktarını İptal Etti” şeklinde aktardı.