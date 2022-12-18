Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme yaptı

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri, Belçika'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Brüksel'de 16 Aralık Cuma günü yapılan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ve Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna-Maria Boura katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının yeniden canlandırılması ele alındı.

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18/12/2022 13:50