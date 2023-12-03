Türkiye, ampute futbolda 'dünya 1 numarası'

Ampute futbolda Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'nı da kazanan Türkiye, bu branşta "dünya 1 numarası" oldu.

Türkiye, ampute futbolda A Milli Erkek Takım ve kulüplerin elde ettiği şampiyonlukların yanı sıra dünya federasyonu yönetimindeki etkinliğiyle dikkati çekiyor.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından organize edildi.

Finale kadar rakiplerine gol şansı tanımayan milliler, şampiyonluk maçına Beşiktaş'ın stadında çıktı. Şampiyonanın finalinde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Bu şampiyonlukla uzun süre adından söz ettiren milli takım, daha sonra başarılarına yenilerini de ekledi.

Milliler, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Milliler, 2021 yılında Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'na en önemli favori olarak katıldı.

Krakow kentinde düzenlenen organizasyonda rakiplerini farklı mağlup eden Türkiye, final maçında İspanya ile karşılaştı.

Finalde rakibi karşısında zorlanmayan ve sahadan 6-0 galip ayrılan Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonada fileleri 11 kez havalandırarak gol krallığına ulaşan milli futbolcu Ömer Güleryüz, "en değerli oyuncu" ödülünün de sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda şampiyonluk serüveni

Avrupa'da zirveyi rakiplerine bırakmayan Türkiye, Dünya Kupası'nda basamakları teker teker çıkmayı başardı.

Antalya'da yapılan 2007 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden ay-yıldızlılar, kupa tarihinde ilk kez ilk 3 takım arasına girdi.

Daha sonra istikrarlı bir şekilde kupada dereceler elde eden Türkiye; 2010, 2012, 2014 yıllarında da dünya üçüncüsü oldu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran milliler, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluk maçına çıktı. Finalde Angola'ya penaltılar sonucu yenilen milli takım, çok yaklaştığı şampiyonluk kupasını kıl payı kaçırdı.

Türkiye, geçen yıl bu kez ev sahibi olduğu organizasyonda finalde yine Angola ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 yenen ve Angola'dan 2018'in rövanşını alan Ampute ​​​​​​​Milli Futbol Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı.

İki Avrupa şampiyonluğu bulunan Ampute Milli Takım, böylece İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da şampiyon olarak başarılarını taçlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne Türk kulüpler damga vurdu

EAFF tarafından ilki 2019'da yapılan ve şu ana kadar 4 kez organize edilen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde sadece Türk kulüpleri şampiyon oldu.

Kupayı; 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023 yıllarında Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazanma başarısı gösterdi.

Dünya ampute futbolunu Türk başkan yönetiyor

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığını (WAFF), Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun eski başkanlarından Arif Ümit Uztürk yürütüyor.

Uztürk, WAFF'ın 2020'de yapılan genel kurulunda 20 ülkenin oy birliğiyle 4 yıllığına başkanlığa seçildi.