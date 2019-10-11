Türkiye, Arnavutluk Karşısında

Ay Yıldızlar'da hedef, alınacak bir galibiyetle final maçı niteğindeki Fransa maçına iddialı çıkmak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bu akşam sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak. Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Ozan, Mahmut(İrfan), Emre, Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, Lenjani, Gjasula, Bare, İsmajli, Memushaj, Cikalleshi, Manaj

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.

11/10/2019 09:42