Türkiye Atıcıları Larnaka'da Avrupa Şampiyonası’nda yarışıyor

Fenerbahçe'nin AEK Larnaka takımıyla Avrupa Ligi'nde ayni gruba düşmesiyle son günlerde bir kez daha gündeme oturan Türkiye takımlarının Güney Kıbrıs takımlarıyla sportif organizasyonlarda karşılaşmalarına Türkiye Atıcılık Milli Takımının Larnaka'da yarışması da eklendi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bağlı erkek ve kadın milli sporcular Larnaka'da başlayan Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda yer alıyor.

Trap atışları kategorisinde Türk Milli Takımından üç erkek, üç kadın sporcu sıralama atışlarını gerçekleştirdi. Türk sporcular dereceye giremedi.

Larnaka'daki Plak Atışları Avrupa Şampiyonası trap karışık takım müsabakalarıyla devam edecek.

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28/08/2022 17:14