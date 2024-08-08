Türkiye Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Türkiye'de Germencik ilçesi Gümüşköy mevkiindeki dün zeytinlik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle güçlük yaşayan kara ekipleri, bazı noktalarda iş makineleriyle yol açtı.

Yangının söndürülmesi için bölgede çalışmalar sürüyor.

Germencik ilçesinde dün çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmıştı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti.