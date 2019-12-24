Türkiye Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi

Toplantı sonrası açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesinin mümkün olamayacağının altını çizdi.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan yılın son Kabine Toplantısı’nda Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dikkat çekildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir” dedi.

Libya ile Türkiye’nin imzaladığı Doğu Akdeniz mutabakatına ilişkin olarak da konuşan Kalın, şu ifadelere yer verdi;

“Burada Türkiye kadar Libya tarafı da kazançlıdır. Doğu Akdeniz’de yapılacak sismik araştırmalar, bulunan enerji kaynakların çıkartılması, işletilmesiyle ilgili Libya ile son derece şeffaf bir anlaşma yaptık.

Akdeniz’de başka ülkeler Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye’yi dışarıda bırakıp projeler geliştirdiğinde bunlara kimse tepki vermiyor.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hesaba katmayan hiçbir anlaşmanın hayata geçmesi mümkün değildir”

24/12/2019 21:06