Türkiye Bisiklet Turu'nu, Prades Reverter kazandı

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2018) Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı.

Konya'da 9 Ekim'de başlayan TUR 2018'in 6. ve son etabı, Bursa-İstanbul'da yapıldı. Bursa'da başlayan etabın startı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda verildi.



Bisikletçiler, turun son etabında Selçukgazi ve Orhangazi Tünellerini geçtikten sonra Osmangazi Köprüsü'ne vardı ve ardından Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamladı.



Bursa-İstanbul etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirdi.



Bennett, bitime 1,2 kilometre kala yaptığı büyük atakla, TUR 2018'deki 3. etap zaferine ulaştı.

Turun bu etabında Bennett'ı 5'er saniye geriden takip eden Eduard Prades Reverter ikinci, BMC Racing Team'den Lüksemburglu Jean-Pierre Drucker ise üçüncü oldu.

"Turkuaz mayo" Prades'in

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman birinciliğini, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol Eduard Prades Reverter kazandı.

Turda hiç etap galibiyeti bulunmayan Prades, toplam derecelere bakılarak organizasyonu birinci tamamladı ve "turkuaz mayo"nun sahibi oldu.



Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko ikinci, Team Katusha Alpecin ekibinden Avustralyalı Nathan Haas ise üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreni

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ödül töreni düzenlendi.



Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile diğer davetliler katıldı.



TUR 2018'de genel klasmanda birinciliği elde ederek turkuaz mayonun sahibi olan Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter'e ödülünü İbrahim Kalın ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.



Organizasyonda hiç etap galibiyeti bulunmayan Prades Reverter, 22 saat 26 dakika 16 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Aynı süreyi almasına rağmen genel derecede İspanyol sporcunun gerisinde kalan Kazakistanlı Alexey Lutsenko, ikinci oldu. Bu 2 sporcuyu 4 saniye geriden takip eden Team Katusha Alpecin'den Avustralyalı bisikletçi Nathan Haas ise turu üçüncü tamamladı.



Prades, elde ettiği birinciliğin ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Sıradışı bir zafer kazandım. Çok mutluyum, aynı zamanda çok heyecanlıyım. Takımım adına böyle bir zafer kazandım. Harika bir durum benim için. Önümüzdeki sene buraya gelmek ve aynı başarıyı tekrarlamak amacındayım." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan ise organizasyonda üst üste ikinci kez Türkiye Güzellikleri Klasmanı'nı zirvede bitirerek beyaz mayoyu elde etti. TUR 2018'de yeşil mayoyu (sprint) İrlandalı Sam Bennett ve kırmızı mayoyu (tırmanış) ise Sloven Grega Bole kazandı.