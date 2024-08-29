“Türkiye Brüksel’de Mevcut Kıbrıs politikasını anlattı, AB sorular sordu”

Brüksel’de yapılan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantının ardından Türkiye tarafından açıklama yapılmadı.

Rum Basını ise yorumlu haberler yayımladı.

Son olarak Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, toplantı ile ilgili iddialarda bulundu

“Fidan'a net yanıtlar verdik” diyen Kombos, Kıbrıs meselesi Avrupa-Türkiye meselelerinden kopuk değil” diye ekledi.

Kombos, AB’ye üye devletlerin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumundan tamamen memnun olduğunu belirtti

“Kıbrıs Konusunun, AB-Türkiye sürecinde ortaya çıkabilecek herhangi bir ilerlemeden kopuk olamayacağını vurgulama fırsatı bulduk" diyen Kombos,

tartışma sırasında Türk tarafının mevcut pozisyonlarını oluşturan konuları gündeme getirdiğini ve bunların uluslararası hukuk temelinde mutlak bir açıklıkla yanıtlandığını belirtti.