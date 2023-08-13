Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Anne ve anneannesini baltayla parçalayıp, sokağa attı...

Zonguldak'tan dehşete düşüren bir haber geldi. 31 yaşındaki Rabia Çataklı, cinnet getirerek anne ve anneannesini baltayla doğradı, uzuvlarını sokağa attı. Gözaltına alınan Çataklı, ifadesi esnasında sadece tekbir getirirken, muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki Rabia Çataklı, sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.

SABAHA KARŞI CİNNET

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Çataklı, sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜ, CAMDAN SOKAĞA ATTI

Annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

KOMŞULAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

CESEDE AİT PARÇALAR SOKAKTAN TOPLANDI

Rabia Çataklı, gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.