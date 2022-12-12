Türkiye bu yıl uluslararası yarışmalarda 5 bin 279 madalya kazandı

Türkiye'nin 2022 yılında kazandığı madalya sayılarını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı değerlendirmede, spor tarihine yeni hikayeler yazamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Göğsünde ay yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası alanda birçok branşta 1780 altın, 1755 gümüş, 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandık. Bu gurur tablosunun altyapısında inanç var, emek var, alın teri ve de sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı elde etmek için tüm paydaşların gayretleri var. Yeteneği tespit, yeteneği yönlendirme, yeteneğin doğru tesisleşmeyle, antrenman bilimleriyle gelişiminin sağlanması var. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık. Tüm sporcularımızla iftihar ediyoruz. Onlar, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten, yetişen yeni nesiller için rol model olan evlatlarımız."

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12/12/2022 11:29