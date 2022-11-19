Türkiye, Çekya'yı 2 golle geçti

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gaziantep'te Çekya'yı konuk etti. Milliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nda geldi. Çekya'nın tek golünü 56. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

A Milli Futbol Takımı ilk özel maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı da aynı skorla mağlup etmişti.

Arda Güler, 68. dakikada Doğukan Sinik'in yerine oyuna dahil olarak milli formayla ilk maçına çıktı.

Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydın da ilk kez milli formayı giydi.

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19/11/2022 21:45