Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun "Anayasa'nın dördüncü maddesi olmasın diyoruz." sözleriyle başlayan tartışmaya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili tartışma yok." dedi. Erdoğan, maksimalist söylemlerin tartışmalara ket vuracağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Darbe anayasasının yapılan tüm değişikliklere rağmen Türk demokrasisine yakışmadığını hepimiz biliyoruz. Maksimalist söylemler tartışmalara ket vurur.

Siviller eliyle yapılmış, tamamen sivil iradenin ürünü bir anayasa, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara siper eden kahraman milletimize karşı borcumuzdur. Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, derdi de yoktur. Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız. Milletimizi darbe anayasasından kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Siyaset kurumunun da yapıcı ve mutedil yaklaşması gerektiğine inanıyoruz.