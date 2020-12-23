Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Saner'i kabul etti

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23/12/2020

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Saner'i kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersan Saner'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye saatiyle 18.30'da (KKTC saatiyle 17.30) yer alan kabulde, Başbakan Saner'e, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Kabulde, Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

 

23/12/2020 17:59
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TAGS: Recep Tayyip Erdoğan, ersan sane, kıbrs, haberkibris,
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