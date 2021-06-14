Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi 'ne katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Görüşme 25 dakika sürdü.

Erdoğan daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.

Erdoğan'ın son olarak Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü

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14/06/2021 09:00