Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimlerden biri de FIFA Başkanı Gianni Infantino oldu.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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23/09/2021 09:58