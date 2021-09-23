Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
23/09/2021
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimlerden biri de FIFA Başkanı Gianni Infantino oldu.
Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.