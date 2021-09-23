Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

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23/09/2021

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isimlerden biri de FIFA Başkanı Gianni Infantino oldu.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

23/09/2021 09:58
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TAGS: Birleşmiş Milletler, Erdoğan, FIFA Başkanı
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