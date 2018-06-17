Erdoğan: Kandil'de PKK elebaşlarının toplantı merkezleri vuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e yönelik son operasyonlarda bölücü terör örgütünün toplantı alanının vurulduğunu bildirerek, "Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin." dedi. Erdoğan, "Size bir kaç gün içinde iyi haberim var' dediğim buydu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında, "ilk kez açıklıyorum" diyerek Kandil'de terör örgütü PKK elebaşlarının toplantı merkezlerinin vurulduğunu söyledi.

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"VURULDUKLARI KESİN"

"Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir."

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." dedi.