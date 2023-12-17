Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle Macaristan'a gidiyor.

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17/12/2023

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle Macaristan'a gidiyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde Macaristan’a resmi ziyarette bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Macaristan Başbakanının başkanlıklarında Budapeşte’de düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.

17/12/2023 17:31
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