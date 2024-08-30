Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Zafer ile Türk milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını belirten Erdoğan, "Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı" olarak tanımladığı Büyük Zafer'in, milletin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil ettiğini aktaran Erdoğan, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal ordularının kesin bir yenilgiye uğratıldığını, emperyalizmin mihverinin parçalandığını ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun kapılarının ardına kadar açıldığını vurguladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Zafer ile Türk milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bugün dünden daha güçlüyüz, inşallah yarın çok daha güçlü olacağız."

Türkiye ile aynı ideale gönül veren dost ve kardeşlerle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceklerini vurgulayan Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"İstiklal Harbi'yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır.

Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."