Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu'na tazminat davası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim Perşembe günü Esenyurt'ta Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki olarak miting düzenleyen ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde birer milyon liralık tazminat davası açtı.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan haberde, Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, Ekrem İmamoğlu hakkında, "iftira içeren asılsız ithamlarda" bulunduğu, Özgür Özel için de Erdoğan'ın "itibarına ve şerefine açıkça suç işlediği" öne sürüldü.

İmamoğlu'nun Esenyurt'taki açıklamalarından "eli sopalı" ve "karanlık hamlenin peşinden koşan bir iktidar" ifadelerinin "amacını aştığı" belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasi ile seçilmiş meşru bir yönetim makamında olan müvekkilimin yıllardır yapılan seçimlerde elde ettiği başarıları kabullenememiş olacak ki İmamoğlu, kamuoyu nezdinde müvekkilimin 'Seçimlerde eli sopalı' olduğu kanısı uyandırmaya çalışmıştır."

Özel'in de Erdoğan'ı "galiz ifadelerle hedef aldığı" vurgulanıp, "Erdoğan'ın darbeciye, terör elebaşına, komplocuya ve diktatöre benzetildiği" denildi.

"Şüphelinin müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkansız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı beyanları çok geniş kitlelere ulaşarak, müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur."

Dilekçede, Özel ve İmamoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yargılanması ve gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talep edildi.

Yine dilekçede yer aldığı şekliyle avukat Ahmet Özel, "Müvekkilimin (Recep Tayyip Erdoğan) zarar ve mağduriyetinin bir nebze olsun azaltılması amacıyla" Özel ve İmamoğlu'na birer milyon TL "dava konusu eylem için" manevi tazminat olarak istendi.

Özel davalarla ilgili olarak, "Kendisine bir mağduriyet devşirmeye çalışıyor. Taktik bir hamledir, bu tip taktik hamleleri Erdoğan'dan çok gördük. Aldanmayız, oyuna gelmeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel ve İmamoğlu ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in önce gözaltına alınıp sonra tutuklanması üzerine karara tepki olarak Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi.

Özel, "Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı," dedi.

"Esenyurtlularla birlikte İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul'un iradesini savunacağız, Türkiye'nin geleceğini savunacağız."

İmamoğlu ise, “Seçimlerde bükemediğiniz bu bileği, kayyumla, yasaklarla bir milim bükemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Esenyurt’un iradesini gasp ettiniz. Ahmet Özer, Esenyurt halkının verdiği yetkiyle buradaydı. Şimdi ona karşı olan bu operasyon, Esenyurt halkına karşı yapılmış bir operasyondur” diye devam etti.

Özel ve İmamoğlu'nun konuşmalarında "birlikte mücadele" vurgusu öne çıktı.

Ne olmuştu?

Mart 2024'teki yerel seçimlerde ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Özer, Çarşamba günü sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını" ifadelerine yer verildi.

Polis ekiplerinin Özer'in evinde ve Esenyurt Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı belirtildi.

Soruşturmada Abdullah Öcalan ve Remzi Kartal detayı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, Özer'in "iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği" kaydedildi.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden arama kararı çıkarıldı.

Özer'in 10 yıllık zaman diliminde PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lılarla görüştüğü, 14 kez de Kongra-Gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, "PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yapılan görüşmede Özer'in demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka" rastlandığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu soruşturmanın tabii ki neticesini beklemek gerekir. Dosyadaki delilleri bilmeden, içeriği bilmeden konuşmak doğru olmaz," ifadelerini kullandı.

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK), Abdullah Öcalan'ın teorize ettiği çerçevede kurulan, Türkiye, Irak, Suriye ve İran'daki Kürt bölgelerini kapsayan geniş bir çatı örgütü.

PKK'nın önemli kararlarının alındığı bir mekanizma olan Kongra-Gel ise, PKK'nın bir parçası olarak görülüyor ve örgütün siyasi kanadını temsil ediyor.

28 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kurulan PKK, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa, Türkiye ve pek çok başka devlet tarafından terör örgütü kabul ediliyor.

PKK militanları, 40 yıla yakındır sürdürdükleri saldırılarda, resmi rakamlara göre 15.000’e yakın kişiyi öldürdü.

PKK lideri Öcalan, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 1999 yılından beri, Marmara Denizi’ndeki İmralı Cezaevi’nde bulunuyor.

Özer, çarşamba gece saatlerinde çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri doğrultusunda İstanbul Vali Yardımcısı Vekili Can Aksoy'un vekaleten atandığını duyurdu.

Ahmet Özer kimdir?

1960 yılında Van'da doğan Prof. Dr. Ahmet Özer, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde “GAP’ın Sosyoekonomik ve Politik Boyutları” çalışması ile doktor unvanını aldı.

1980'li yıllarda yürütülen DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen GAP Projesi’nde uzman sosyolog olarak çalıştı. Kürtlerin siyasi kimliği ile ilgili sosyolojik ve kamusal çalışmalarda yer aldı.

2024 yılında Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.