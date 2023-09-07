Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a doğum günü kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a doğum güünü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim,

Doğum gününüzü en kalbi duygularımla kutluyor, kıymetli aile üyelerinizle birlikte nice sağlık, mutluluk ve huzur dolu yaşlar temenni ediyorum.

Milli davamız Kıbrıs konusunda ortaya koyduğunuz iki devletli çözüm vizyonunu elbirliğiyle sonuca taşıyacağımıza olan samimi inançla Anavatan ve Garantör Türkiye’nin her daim yanınızda bulunduğunu vurgular, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi iletirim.”