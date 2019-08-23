Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyonuna katılıyor.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Partimiz yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmiştir. Erkek ve kız evlatlarımız ilçe veya il başkanlarımız genel merkez yöneticilerimiz olarak görev yapıyor. Gençlik kollarımızın kapısının içerisinden giren gençlerimiz de bayrak yarışında yarın aynı görevleri alacak.

Bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamış okunmayacaktır.

AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir.

İster bizi sevsin ya da sevmesin vicdanı olan şunu bilir; Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Az önce bana bir mesajı okudular. Hepinizin bildiği bir zat İzmir yolundan gitmiş, bize şükranlarını iletiyor. 426 kilometre yol. Bu yolda kaza riski yok oluyor. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da Instagram'dan bu yolları yapandan Allah razı olsun dedi.

Ama CHP'nın bir mensubu dava açacağını söylüyor. Yetmedi, bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı dimdik ayakta duruyor, umrumda değil diyor. Türkiye'nin dört bir yanını otoyol ve havalimanı ile süslemedik mi? Biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Gemilerimizle Doğu Akdeniz'deyiz fakat Anamuhalefetin başındaki zat bunu görmüyor. ABD, Kanada varmış Türkiye yokmuş. Bu zat bizim bayrağımızı tanımıyor. Buradaki varlığımızı sürdüreceğiz. Oradan çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz.

"HAFIZA KAYDIMIZDAKİLERİ ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

18 yıllık AK Parti tarihimizin her dönemi farklı güçlerle mücadele etmekle geçti. Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım. Vesayet odaklarından terör örgütlerine pek çok kesimle uğraşmak zorunda kaldık.

Hedeflerimizi ilan edince başımıza gelmeyen kalmadı. Gezi olayları, çukur eylemleri, FETÖ darbesi, ekonomimize yönelik hamleler... Tüm bu saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik, yolumuza devam ediyoruz. Bizim manifestomuz uygulamamızdır. Biz bunu yaptık, biz eserimizle konuşuyoruz.

"KUTLU DAVAYI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymuş bir kadro olarak daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz. Yeter ki bu millet namerde muhtaç kalmasın. Önümüzdeki dönem bu kutlu davayı daha yükseğe taşımak için çok çalışma dönemidir."