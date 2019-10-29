Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bayramı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen kabul töreninde konuşuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

Bugün de ülkesinin geleceği, ezanı, kutsalları söz konusu olduğunuda gözünü kırpmayan 82 milyon vatandaşımız var.

Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi

Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli hatta ikiyüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır.

Türkiye'den başka her kim Suriye'de derdinin halkın geleceği olduğunu söylüyorsa, açık konuşuyorum yalan söylüyor.

Bir damla petrolü bir damla kandan kıymetli gören ilkel anlayuış tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir.

Dünyada Avrupa'dan Kafkasya'ya kadar bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış, zulme maruz kalmış, adaletsizlik yaşamış başka bir millet yoktur. Buna rağmen biz, medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmıyoruz.

1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam'ın en iyi temsilcisi olmayı başardık.

Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar, milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alıyor.

Yurt dışındaki temsilciklerimize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Tam tersine teröristler, bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır. Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir.

2023 hedeflerimizin her birine ulaşmakta kararlıyız. Bu ülke dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hak ediyor.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaştırmakla, yeni nesillere 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilme imkanı sağlamış olacağız.

Gelin Türkiye'yi bu kutlu yürüyüşnde yanında yer alın. Tarih içinde bu milletle hareket edip pişman olan yoktur.

Son yıllarda pek çok büyük eserimizin açılışını29 Ekim'e getirerek bu kutlamalara yepyeni bir boyut kattık. Gittiğimiz yerlerde gözümüz toprağın altındaki veya üstündeki zenginliklere değil, sadece insanların gönüllerine yöneliyor.

29/10/2019 20:11