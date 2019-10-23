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Türkiye Cumhurbaşkanı maaşına zam

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre, TC Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak temsil ve tanıtma gelirleri için 92 milyon TL ayrıldı ve Cumhurbaşkanı maaşına da 7 bin TL zam yapıldı.

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23/10/2019

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Türkiye Cumhurbaşkanı maaşına zam

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilen 2020 yılına ait TC Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 74 bin 500 lira olan maaşı 81 bin 250 liraya yükseldi.

Kasım ayında görüşülmeye başlanacak olan kamu kurumlarına bütçe teklifleri Meclis’e sunulmaya devam ediyor. BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TBMM Başkanlığı’na ait teklifin ardından 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi de Meclis’e sevk edildi.

Bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak temsil ve tanıtma gelirleri için 92 milyon TL, görev giderleri için ise 1 milyar 9 milyon TL ödenek ayrıldı.

23/10/2019 09:02
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TAGS: Türkiye, HABER, KIBRIS, Cumhurbaşkanı, maaşına, zam
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