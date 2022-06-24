Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beşparmak muhtarını evinde ziyaret etti

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24/06/2022

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beşparmak muhtarını evinde ziyaret etti

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beşparmak Köyü Muhtarı Hüseyin Günaltın'ı evinde ziyaret etti.

Günaltın'ın Girne'ye bağlı Beşparmak köyündeki evine konuk olan Oktay, KKTC'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi. Oktay, yangınların bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Günaltın ailesi ve diğer konuklarla sohbet ederek hatırlarını soran Oktay, Kıbrıs Türkünün Türkiye için önemine değindi.

Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını tüm KKTC halkına ileterek, "Sizleri seviyoruz. Her zaman görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bu özgürlüğümüzü hiçbir şeye değişmeyiz"

Hüseyin Günaltın, eşi Cihan Günaltın, ailesi ve komşuları Ahmet Fuat, Oktay'ı konuk etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Günaltın, 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde yaşanan süreci anlattı, yaşadıkları köyün yolunun da Türkiye'nin desteğiyle yapıldığını belirtti.

"Çok şükür Türk askeri, Mehmetçiğimiz burada. Bu özgürlüğümüzü hiçbir şeye değişmeyiz." diyen Günaltın, önceden Rumların korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

Fuat da Osmanlı'nın büyük bedeller ödeyerek Kıbrıs'ı fethettiğini ve Ada'nın Anadolu'nun kapısı olduğunu ifade etti.

Günaltın ailesi, Oktay'a yöresel yemekler ikram etti.

24/06/2022 19:07
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