Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi

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22/08/2024

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Akçay-Güzeltyurt ana yolunda trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

22/08/2024 22:32
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TAGS: Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi
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