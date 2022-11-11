Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

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11/11/2022

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesini kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına vermiş olduğu koşulsuz desteğin ve önemli bir diplomatik başarının tezahürü olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

11/11/2022 15:16
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TAGS: Altun#kktc# haber# kibris
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