Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılını kutladı.

Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla "KKTC 41 yaşında" etiketiyle kutlama mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dost ve kardeş ülke KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutladığını belirterek, "Vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarını korumaya ve haklı davalarında en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık coşkusunu ve sevincini yürekten paylaşıyor, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz asla yalnız değildir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutladığını belirterek, aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygıyla andığını bildirdi. Işıkhan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz asla yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, şunları kaydetti:

"41 yıl önce bugün dünyaya bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinde göğsünü siper eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dünden bugüne, bugünden yarına her daim KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Türk dünyasının ayrılmaz parçası KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, "KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı ve bağımsızlık uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle KKTC'nin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edecek, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da güçlü işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle KKTC'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde vatan toprağına düşen aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, "41 yıl önce bağımsızlığını tüm dünyaya haykıran Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.