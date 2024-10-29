Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıylailk tören, saat 09:30’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Başkentte ayrıca saat 14.30’da Dereboyu’nda kortej düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa’nın yanı sıra, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de törenler yapılacak.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısla bugün resepsiyon düzenleyecek. Büyükelçilik rezidansında yer alacak resepsiyon saat 18.00’da gerçekleştirilecek.

Büyükelçilik ayrıca , Cumhuriyetin 101’inci yılı dolayısıyla dün akşam da Girne Amfi Tiyatro’da konser düzenledi.

Antakya Medeniyetler Korosu’nun verdiği konser katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi.