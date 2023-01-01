Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Gazimağusa'ya Açılıyor

Gazimağusa Başkonsolosluğu Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir bina kiralanarak burada faaliyet vermeye başlıyor. Yaklaşık 3 yıl önce açılmasına karar verilen ancak çeşitli sebeplerden dolayı sürekli ertelenen konsolosluk binası yeni yılda hizmete girmeye hazırlanıyor. Mağusa,Karpaz,İskele bölge halkına hizmet verecek olan konsolosluk, birçok vatandaşın artık Lefkoşaya gitmeden işlerini daha yakın olan Gazimağusa konsolosluk binasından halledebilecek. (MHA)

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01/01/2023 13:56