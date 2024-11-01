Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanı Kurum KKTC’den ayrıldı

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01/11/2024

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Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanı Kurum KKTC’den ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak ve bazı iş birliği anlaşmalarına imza koymak amacıyla geldiği KKTC'den ayrıldı.

Kurum, temaslarını tamamlamasının ardından Ercan Havalimanı’ndan uğurlandı.

Murat Kurum, KKTC’deki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.

Kurum, görüşmeler sonrası bazı iş birliği anlaşmalarına imza koydu.

01/11/2024 19:36
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TAGS: Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanı Kurum KKTC’den ayrıldı
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