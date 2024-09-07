Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın doğum gününü kutladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan, Tatar’a gönderdiği kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, doğum gününüzü en kalbi dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle sağlık ve huzur içinde geçireceğiniz uzun bir ömür diliyorum.

Milli davamız Kıbrıs meselesinde büyük değer verdiğimiz iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilebilmesi için desteğimizi sürdüreceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Zat-ı devletlerine sağlık ve mutluluk, Kıbrıs Türkü kardeşlerime esenlik ve refah temennilerimi tekrarlıyorum.”