Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı DAÜ’yü Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu beraberindeki heyet ile birlikte DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 6 Kasım 2024 Çarşamba günü, saat 14:00’te gerçekleştirilen söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında eğitim hayatının bir bölümünü DAÜ’de geçirdiğinden bahseden Dr. Eminoğlu, DAÜ’ye duyduğu bağlılık üzerinde durdu. Üniversite yıllarındaki anılarını Prof. Dr. Kılıç ile paylaşan Dr. Eminoğlu, DAÜ’nün başarılarını her zaman takip ettiklerinin altını çizdi. Ziyaret sırasında, Dr. Eminoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılması planlanan Gençlik Ofisi Projesi ile ilgili Prof. Dr. Kılıç ile fikir alışverişinde bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak Gençlik Ofisi Projesi’ne destek vermeye hazır olduklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DAÜ’nün öğrencileri ile her zaman güçlü bağlar kurduğunu ve onları gururla takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, eğitim yolculuğu DAÜ’den de geçen Dr. Eminoğlu’nu saygın bir konumda görmekten son derece mutlu olduklarını ifade etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Dr. Eminoğlu’na Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.